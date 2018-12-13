2018-12-14T04:54:59+03:00
Звезды

Музыкальный конкурс «Щелкунчик»: у иркутянки – серебряная статуэтка

София Мехоношина сейчас учится в Москве
Ирина РЮТИНА
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Музыкальный конкурс «Щелкунчик»: у иркутянки – серебряная статуэтка. Фото: архив героя публикацииМузыкальный конкурс «Щелкунчик»: у иркутянки – серебряная статуэтка. Фото: архив героя публикации
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Стали известны результаты XIX Международного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Он прошел накануне в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Юные таланты выступали с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии. В категории «Духовые и ударные инструменты» второе место заняла 14летняя иркутянка София Мехоношина. Она играет на кларнете.

- Финал конкурса Щелкунчик - для меня особенное выступление, оно подарило мне необычные ощущения, потому что это был и концерт, и конкурс одновременно, - рассказала «КП» София. - Я волновалась, но этот замечательный оркестр и дирижёр Миша Дамев придавали мне сил и уверенности. Я очень довольна своим выступлением, у меня почти всё получилось. Новый год с подарками и фейерверком в этом году для меня наступил раньше.

Вместе с Софией в финале за победу боролись еще восемь юных дарований.

КОНКРЕТНО

Победители конкурса "Щелкунчик"

Струнные инструменты:

Золотой Щелкунчик – Нацухо Мурата (Япония);

Серебряный Щелкунчик – Данила Бессонов (Россия);

Бронзовый Щелкунчик – Сакура Тоба (Япония).

Духовые и ударные инструменты:

Золотой Щелкунчик – Иван Пятков (Россия);

Серебряный Щелкунчик – София Мехоношина (Россия);

Бронзовый Щелкунчик – Александр Рублёв (Россия).

Фортепиано:

Золотой Щелкунчик – Ивайло Василев (Болгария);

Серебряный Щелкунчик – Иван Качкин (Россия);

Бронзовый Щелкунчик – Николай Бирюков (Россия).

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