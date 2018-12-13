2018-12-13T05:08:37+03:00
Звезды

Музыкальный конкурс «Щелкунчик»: у иркутянки – серебряная статуэтка

София Мехоношина сейчас учится в Москве
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Музыкальный конкурс «Щелкунчик»: у иркутянки – серебряная статуэтка. Фото: архив героя публикацииМузыкальный конкурс «Щелкунчик»: у иркутянки – серебряная статуэтка. Фото: архив героя публикации
Изменить размер текста:

Стали известны результаты XIX Международного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». В категории «Духовые и ударные инструменты» второе место заняла иркутянка София Мехоношина. Она играет на кларнете. Конкурс прошел накануне в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Юные таланты выступали с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии.

- Финал конкурса Щелкунчик - для меня особенное выступление, оно подарило мне необычные ощущения, потому что это был и концерт, и конкурс одновременно, - рассказала «КП» София. - Я волновалась, но этот замечательный оркестр и дирижёр Миша Дамев придавали мне сил и уверенности. Я очень довольна своим выступлением и у меня почти всё получилось. Новый год с подарками и фейерверком в этом году для меня наступил раньше.

КОНКРЕТНО

Победители конкурса "Щелкунчик"

Струнные инструменты:

Золотой Щелкунчик – Нацухо Мурата (Япония);

Серебряный Щелкунчик – Данила Бессонов (Россия);

Бронзовый Щелкунчик – Сакура Тоба (Япония).

Духовые и ударные инструменты:

Золотой Щелкунчик – Иван Пятков (Россия);

Серебряный Щелкунчик – София Мехоношина (Россия);

Бронзовый Щелкунчик – Александр Рублёв (Россия).

Фортепиано:

Золотой Щелкунчик – Ивайло Василев (Болгария);

Серебряный Щелкунчик – Иван Качкин (Россия);

Бронзовый Щелкунчик – Николай Бирюков (Россия).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крупнейшему шагающему экскаватору в Приангарье исполняется 15 лет
Ледовый переход и переправу открыли на реке Лена в Иркутской области
Иркутский БК «Иркут» проиграл на выезде «Буревестнику»
Выставка сестер Ертахановых- учениц Даши Намдакова откроется 15 декабря в Иркутске
Салют в честь открытия Года театра пройдет 13 декабря в Иркутске
Кубок мира по санному спорту: спортсмены из Иркутской области завоевали золотые медали на этапах в США
«Байкал-Энергия» на своем льду обыграла нижегородский «Старт»
Прогноз погоды в Иркутске: 13 декабря днем -11, -13
ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь»: 4 автомобиля попали в аварию, 6 человек доставлены в больницу, среди них один ребенок
От скамьи до скамьи: суд вынес приговор иркутянину, который зарезал бывшего одноклассника за детские обиды
Иркутянка попалась на уловку мошенника, она перевела 25 тысяч рублей, чтобы выручить из беды сына
Автобус сбил 12-летнего школьника в Иркутской области, он вышел на проезжую часть в густой туман
По лесам под лай собак: около 20 км пробежал житель Иркутской области, пытаясь скрыться от полицейских
Пенсионерка из Усолья в своем дворе закопала тело, об этом ее попросила соседка, убившая своего любовника
Лобовое столкновение «Nissan» и «Suzuki» в Иркутской области: один человек погиб, двоих доставили в больницу
Иркутская область получит грант за эффективную работу
Грузовик «Hyundai» протаранил маршрутную «Газель» и «Lexus» в Иркутской области
Пропала без вести: СК России разыскивает 17-летнюю девушку из Нижнеудинска
Жива и здорова: братские полицейские нашли пропавшую школьницу и вернули ее домой