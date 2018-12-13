СЕГОДНЯ 06:23 2018-12-13T06:23:11+03:00

Ледовый переход и переправу открыли на реке Лена в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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11 декабря открыли пеший ледовый переход и переправу, связывающую часть города Киренска с микрорайоном Пролетарский, через реку Лена в Иркутской области.

- Перед вводом в эксплуатацию переход прошел техническое освидетельствование государственными инспекторами по маломерным судам Киренского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области и специалистами администрации Киренского городского поселения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Переход огородили вехами, также есть спасательные доски, шесты и информационные стенды. Ежедневно на переправе будет замеряться толщина льда. На данный момент она варьируется от 11 до 21 сантиметра.

Инспекторы отметили, что передвижение по льду безопасно для пешеходов в отличии от транспорта. Поэтому въезд на лед автомобилям категорически запрещен.

Также в минувший вторник на реке Лена открыли еще одну ледовую переправу на участке автодороги Верхоленск – Магадан. Здесь разрешено ездит автомобилям не превышающим вес 30 тонн.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам настоятельно рекомендуют соблюдать правила движения по ледовым дорогам. Выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч. Также перед выездом стоит отстегнуть ремни безопасности, отпустить стекла авто и приоткрыть