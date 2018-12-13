2018-12-13T06:23:11+03:00
Общество

Ледовый переход и переправу открыли на реке Лена в Иркутской области

Автомобилям пока запрещено выезжать на данный отрезок
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Ледовый переход и переправу открыли на реке Лена в Иркутской области.Ледовый переход и переправу открыли на реке Лена в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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11 декабря открыли пеший ледовый переход и переправу, связывающую часть города Киренска с микрорайоном Пролетарский, через реку Лена в Иркутской области.

- Перед вводом в эксплуатацию переход прошел техническое освидетельствование государственными инспекторами по маломерным судам Киренского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области и специалистами администрации Киренского городского поселения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Переход огородили вехами, также есть спасательные доски, шесты и информационные стенды. Ежедневно на переправе будет замеряться толщина льда. На данный момент она варьируется от 11 до 21 сантиметра.

Инспекторы отметили, что передвижение по льду безопасно для пешеходов в отличии от транспорта. Поэтому въезд на лед автомобилям категорически запрещен.

Также в минувший вторник на реке Лена открыли еще одну ледовую переправу на участке автодороги ВерхоленскМагадан. Здесь разрешено ездит автомобилям не превышающим вес 30 тонн.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам настоятельно рекомендуют соблюдать правила движения по ледовым дорогам. Выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч. Также перед выездом стоит отстегнуть ремни безопасности, отпустить стекла авто и приоткрыть

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