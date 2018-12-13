2018-12-13T07:18:57+03:00
Общество

Школьника из Ангарска наградили медалью «За мужество в спасении»

Юноша из Иркутска также получил благодарственное письмо
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Школьника из Ангарска наградили медалью «За мужество в спасении».Школьника из Ангарска наградили медалью «За мужество в спасении».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Два школьника из Иркутской области получили награды за мужество при спасении в экстремальных ситуациях. 11-летний иркутянин Денис Замарашкин в марте этого года спас мальчика, который провалился под лед на Ангаре. Школьнику вручили благодарность за самоотверженность, проявленную при спасении человека от Российского союза спасателей.

А 17 – летний ангарчанин Виталий Хмелевской был удостоен медали «За мужество в спасении». В январе 2018 года он спас девочку во время пожара. Малышка осталась одна в горящей квартире. Хмелевской выбил дверь и потушил возгорание до приезда пожарных.

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