2018-12-13T07:13:39+03:00
Общество

Иркутянка лишилась автомобиля из-за задолженности в 200 тысяч рублей за коммунальные услуги

Если женщина не погасит всю сумму, машина уйдет на торги
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Иркутянка лишилась автомобиля из-за задолженности в 200 тысяч рублей за коммунальные услуги.Фото из архива УФССП России по Иркутской области.Иркутянка лишилась автомобиля из-за задолженности в 200 тысяч рублей за коммунальные услуги.Фото из архива УФССП России по Иркутской области.
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Иркутянка более трех лет игнорировала счета по выплате жилищно-коммунальных услуг, которые выставляла ей управляющая компания. Сумма задолженности составила 198 тысяч рублей.

- Судебный пристав Правобережного отдела судебных приставов города Иркутска уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Гражданка С. заявила об отказе исполнять решение Куйбышевского районного суда города Иркутска, ссылаясь на отсутствие постоянной работы, денежных средств и имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.

Однако было установлено, что женщина владеет транспортным средством марки Lаnd Rover, 2006 года выпуска. Управляющая компания вместе с судебным приставом-исполнителем выехали по адресу проживания задолжницы. Во дворе ее дома они обнаружили то самое авто, которое принадлежит женщине. Был составлен акт описи и арест машины. Ее изъяли и поместили на специальную стоянку.

Если иркутянка не погасить все имеющуюся задолженность, то ее транспортное средство будет передано на реализацию, а вырученные деньги от продажи перечислят взыскателю в счет погашения долга.

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