2018-12-13T08:01:35+03:00
Спорт

Первый этап первенства Сибири по конькобежному спорту пройдет в Иркутске 15 и 16 декабря

Состязания состоятся на стадионе «Труд»
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Первый этап первенства Сибири по конькобежному спорту пройдет в Иркутске 15 и 16 декабря. Фото: пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.Первый этап первенства Сибири по конькобежному спорту пройдет в Иркутске 15 и 16 декабря. Фото: пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.
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15 и 16 декабря в Иркутске на стадионе «Труд» пройдет первый этап первенства Сибирского федерального округа по конькобежному спорту.

- Планируется, что в соревнованиях примут участие более 160 спортсменов из шести регионов Сибири – из Иркутской, Томской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, - сообщили в пресс – службе Министерства спорта Иркутской области.

Состязания проводятся среди юношей и девушек в двух возрастных категориях – 13-14 и 15-16 лет. От Иркутской области заявлено около 70 конькобежцев.

15 декабря состоятся забеги на 500, 1500, 3000 метров и масс-старт. Начало соревнований намечено на 11:00, торжественное открытие в 13:00. На следующий день спортсмены выйдут на дистанции 1000, 1500, 3000 и 5000 метров.

Следующий страт пройдет с 11 по 13 января в Дивногорске, финал с 8 по 9 февраля в Барнауле.

По итогам всех этапов будут выбраны 12 девушек и юношей, которые отправятся на первенство России по конькобежному спорту, которое пройдет в Коломне с 21 по 26 февраля 2019 года.

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