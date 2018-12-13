СЕГОДНЯ 08:24 2018-12-13T08:24:48+03:00

Наркодилер из Иркутской области отсидит в тюрьме более 10 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В его квартире нашли более 1 килограмма наркотиков и боеприпасы к нарезному оружию

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В 2017 году сотрудники транспортной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что житель Усть-Кута Иркутской области осуществляет сбыт наркотических средств.

- Следственным отделом Братского ЛО МВД России на транспорте в отношении К. было возбуждено уголовное дело,- сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Во время обыска по месту жительства виновного обнаружили и изъяли более 1 килограмма готового к реализации наркотического вещества, а также боеприпасы к нарезному оружию.

Мужчина вину признал, но даже это не спасло его от сурового наказания. Ему придется отсидеть 10 лет и 2 месяца в колонии строгого режима.

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