2018-12-13T09:02:53+03:00
Происшествия

Двоих иркутян поймали с поличным во время хищения сумки из автомобиля

Заведено уголовное дело
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Двоих иркутян поймали с поличным во время хищения сумки из автомобиля.Двоих иркутян поймали с поличным во время хищения сумки из автомобиля.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Двоих иркутян поймали с поличным при попытке похитить сумку с деньгами и телефоном в Ленинском районе.

- Владелица иномарки, оставила на заднем сиденье сумку, в которой находился сотовый телефон, деньги и документы, после чего пошла забирать ребенка из детского сада, поставив автомобиль на сигнализацию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Воры с помощью сканирующего устройства открыли двери авто и попытались скрыться, но не успели. Их задержали.

Подозреваемые оказались местными жителями. Одному 24 года, второму 25 лет. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за вымогательство и кражи. При досмотре у молодых людей изъяли алгоритмичный кодграйбер для считывания автомобильной сигнализации.

В данный момент заведено уголовное дело по признакам преступления. Сыщики проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным хищениям.

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