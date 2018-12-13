В Иркутской области создают новые полигоны отходов

13 Дек. 10:13 2018-12-14T16:46:29+03:00

В следующем году в эксплуатацию планируют сдать объекты в Черемховском и Нижнеудинском районах

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Создать в Иркутской области около 40 полигонов твердых коммунальных отходов – таковы планы регионального правительства на ближайшие десять лет.

В рамках областной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы уже идет строительство полигона ТКО в Нижнеудинском районе. Мероприятие полностью финансируется из регионального и местного бюджетов. В 2018 году на это выделили 89,4 млн рублей. Объем финансирования на 2019 год - 67,8 млн рублей: 64,4 млн - средства областного бюджета и 3,4 млн - местного. Мощность объекта в Нижнеудинском районе составит 16 329 кубометров в год.

Еще один полигон строится в поселке Михайловка Черемховского района. Как сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Нина Абаринова, работы начались в 2017 году по федеральной программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие природной территории на 2012-2020 годы». Объем финансирования в 2017-ом составил 58 млн 715 тыс. рублей, где 38 млн 193 тыс. рублей - средства федерального бюджета, и 20,5 млн рублей – областного.

В 2018-м из регионального бюджета на эти цели выделили почти 29 млн рублей, софинансирование муниципалитета составило 4,2 млн рублей.

Строительство объекта продолжится в 2019 году. В рамках программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на это предусмотрено 111, 3 млн рублей. Полигон в поселке Михайловка будет обслуживать весь Черемховский район.

Также сейчас разрабатывается проект мусороперерабатывающего комплекса под Ангарском.

- Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами влечет серьезные изменения – как для населения, так и для муниципалитетов, которые с 1 января несут ответственность за реализацию нового закона в своих территориях, - сказал депутат Законодательного Собрания Иркутской области Александр Гаськов. - Подготовительная работа со стороны правительства региона ведется – строятся полигоны, идет разъяснительная работа, формируется тариф. При этом мы понимаем, что еще предстоит очень многое сделать – оборудовать сотни контейнерных площадок, мест захоронения отходов и т. д. Все эти мероприятия дорогостоящие, потребуют корректировки бюджета. Поэтому необходимо действовать совместно. И мы, депутатский корпус, готовы активно подключаться к работе.

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