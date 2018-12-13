2018-12-13T12:19:52+03:00
Общество

За два дня в Иркутской области задержали 21 тонну рыбы без документов

Два грузовика остановили на посту «Рубеж» в Слюдянке
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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За два дня в Иркутской области задержали 21 тонну рыбы без документов.За два дня в Иркутской области задержали 21 тонну рыбы без документов.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Контрабандистов перевозивших ценную рыбу задержали в Иркутской области. Грузовики были набитые кетой и горбушей ехали из Владивостока в Братск и Красноярск. Вот только документов на промысловую рыбу у водителей при себе не было.

Во время досмотра фур следовавших через стационарный пост полиции «Рубеж», инспекторы ДПС и Россельхознадоза обнаружили фуры без сопроводительных документов. Это произошло 9 и 11 декабря.

- Во время проверки обнаружили 5 тонн горбуши и 16 тонн кеты, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. – Водители не смогли предоставить инспекторам сопроводительные документы на свой груз.

На владельцев груза составлены административные протоколы, их привлекут к ответственности.

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