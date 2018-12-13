2018-12-13T13:53:22+03:00
Общество

Цифровое телевидение в Иркутской области: переход на новый формат вещания перенесли на июнь 2019 года

Возможно, некоторым жителям Приангарья компенсируют траты на специальную приставку
Ольга БУЕВА
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Цифровое телевидение в Иркутской области: переход на новый формат вещания перенесли на июнь 2019 годаЦифровое телевидение в Иркутской области: переход на новый формат вещания перенесли на июнь 2019 годаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Цифровому телевидению быть. Мы уже сообщали о том, что аналоговое вещание отключат 20 января. И, возможно, многие пенсионеры останутся без ТВ. Однако сроки перенесли.

- Полный переход на цифровое телерадиовещание в Иркутской области предполагается с 3 июня 2019 года, - рассказали в пресс-службе правительства региона. - Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации» на 2009 – 2018 годы» утвердили план поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в субъектах РФ.

Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов обратил внимание участников совещания на то, что на местах, к сожалению, не владеют полной информацией о количестве людей, которым потребуется помощь в приобретении и установке специального оборудования, который будет поддерживать стандарт нового вещания.

Также он добавил, что некоторым категориям льготников правительство компенсирует затраты на покупку нового оборудования.

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