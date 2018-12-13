Аферистка обманула 85-летнюю иркутянку, лжецелительница обещала избавить пенсионерку от порчи

13 Дек. 14:25 2018-12-13T14:25:08+03:00

Полицейские возбудили уголовное дело и объявили ее в розыск

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Жулики продолжают обманывать наивных жителей Иркутской области, чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди. Так на уловку преступницы попалась 85-летняя иркутянка.

Накануне днем 12 декабря к пенсионерке из Свердловского района Иркутска на улице Лермонтова подошла незнакомая женщина и поинтересовалась где здесь ближайшая аптека и магазин. В ходе завязавшейся беседы пожилая иркутянка узнала, что на ней лежит тяжелая порча, которая приносит ей неудачи. К счастью, от него можно избавиться, нужно лишь заплатить.

- Женщина передала аферистке свои сбережения, а также золотые украшения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Когда она осознала произошедшее, то позвонила в полицию.

Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Они объявили преступницу в розыск, а также сообщили приметы лжецелительницы: 25-35 лет, рост 150 см, среднее телосложнение, выпуклые черные глаза. Была одета в черную шапку, черную куртку с множеством карманов и синие брюки.

Всех кто знает ее, либо располагает данными о ее местонахождении, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.