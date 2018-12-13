Камерное представление: аферист прямо из колонии обманул 13 человек в Иркутской области
Тюремная решетка не стала преградой для жулика, не выходя из камеры, он по телефону уловками убеждал своих жертв переводить ему деньги. Доверчивым жителям Иркутской области он представлялся родственником, попавшим в беду.
Осужденный одной из иркутских колоний, не успев отбыть наказание за прошлые преступления, совершил новые. Он звонил на случайные номера и представлялся сыном или братом собеседника, рассказывая, что ему срочно требуется помощь родни. Испуганные им жертвы спешно переводили деньги, которые на самом деле приходили на счета знакомых афериста.
- Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. – Всего на его уловки попались 13 человек, которые перевели ему 250 тысяч рублей.
Выйти на свободу ему предстоит нескоро. К уже имеющемуся сроку, судья добавил еще несколько лет лишения свободы.
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