2018-12-13T15:09:33+03:00
Общество

Камерное представление: аферист прямо из колонии обманул 13 человек в Иркутской области

Они перевели ему 250 тысяч рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Камерное представление: аферист прямо из колонии обманул 13 человек в Иркутской области.Камерное представление: аферист прямо из колонии обманул 13 человек в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Тюремная решетка не стала преградой для жулика, не выходя из камеры, он по телефону уловками убеждал своих жертв переводить ему деньги. Доверчивым жителям Иркутской области он представлялся родственником, попавшим в беду.

Осужденный одной из иркутских колоний, не успев отбыть наказание за прошлые преступления, совершил новые. Он звонил на случайные номера и представлялся сыном или братом собеседника, рассказывая, что ему срочно требуется помощь родни. Испуганные им жертвы спешно переводили деньги, которые на самом деле приходили на счета знакомых афериста.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. – Всего на его уловки попались 13 человек, которые перевели ему 250 тысяч рублей.

Выйти на свободу ему предстоит нескоро. К уже имеющемуся сроку, судья добавил еще несколько лет лишения свободы.

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