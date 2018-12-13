13 Дек. 15:26 2018-12-13T15:40:45+03:00

Во время сварочных работ в порту Усть-Кута взорвался газовый балон, пострадал один человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в Осетровском речном порту города Усть-Кута. Во время проведения сварочных работ по неизвестной причине случился взрыв газового балона. Один рабочий получил ожоги.

- Место происшествия изучают спасатели и следователи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Пострадавший с ожогами доставлен в больницу.

Сыщики проводят доследственную проверку инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Делали селфи на тонком льду: 11-летний школьник из Иркутска спас лучшего друга, который провалился в полынью. Пятикласснику Денису Замарашкину вручили орден за мужество [фото]. Подробнее.

Камерное представление: аферист прямо из колонии обманул 13 человек в Иркутской области. Они перевели ему 250 тысяч рублей. Подробнее.

Неисправная проводка: эксперты назвали основную причину пожара в школе села Зулумай Иркутской области. Деревянное здание школы отапливалось с помощью электроприборов. Подробнее.