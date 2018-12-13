2018-12-13T15:40:45+03:00
Общество

Во время сварочных работ в порту Усть-Кута взорвался газовый балон, пострадал один человек

Сыщики проводят доследственную проверку инцидента
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Во время сварочных работ в порту Усть-Кута взорвался газовый балон, пострадал один человек.Во время сварочных работ в порту Усть-Кута взорвался газовый балон, пострадал один человек.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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ЧП произошло в Осетровском речном порту города Усть-Кута. Во время проведения сварочных работ по неизвестной причине случился взрыв газового балона. Один рабочий получил ожоги.

- Место происшествия изучают спасатели и следователи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Пострадавший с ожогами доставлен в больницу.

Сыщики проводят доследственную проверку инцидента.

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