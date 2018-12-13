Рабочий кондитерской фабрики погиб в Иркутске

СЕГОДНЯ 15:34 2018-12-13T15:39:36+03:00

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Трагедия произошла в Ленинском районе Иркутска. Мужчина погиб на предприятии по производству кондитерских изделий. Сыщики выясняют подробности случившегося.

Накануне днем 13 декабря в цехах кондитерской фабрики расположенной в промышленной зоне Ленинского района погиб 36-летний мужчина. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой помощи.

- Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Выясняются все детали случившегося.

Следователи опрашивают коллег погибшего и исследуют место происшествия. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье нарушение требований охраны труда.

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