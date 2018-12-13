Погода в Иркутске: 14 декабря днем в городе -12

СЕГОДНЯ 16:13 2018-12-13T16:15:55+03:00

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В Иркутске 14 декабря переменная облачность. Пойдет небольшой кратковременный снег. Ветер дует северо-западный, западный 5-10 м/с. Ночью столбики уличных термометров покажут -17,-19, днём температура воздуха будет -10,-12 градусов.

- По области - переменная облачность, в северных районах и местами по остальной части области небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, позёмки.

Температура воздуха ночью -15,-20, при прояснении -25,-30, в северных, Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском районах -10,-15, при прояснении -20,-25. Днём в Приангарье будет -7,-12, при облачной погоде -17,-22 градуса.

Хорошей пятницы вам и отличных выходных! А куда сходить в субботу и воскресенье, смотрите в нашей подборке «Афиша на выходные 15-16 декабря». Тут вам и хоккей, и спектакли, и выставки.