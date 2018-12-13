Боксеры из Иркутской области завоевали бронзовые медали на всероссийских соревнованиях

СЕГОДНЯ 16:33 2018-12-13T16:33:07+03:00

По итогам боев они включены в резервный состав сборной России

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В городе Анапа Краснодарского края накануне завершились всероссийские соревнования по боксу среди юношей 14-15 лет. Боксеры из Иркутской области вернулись с турнира с наградами. Они – бронзовые призеры.

- В весовой категории 60 кг третье место занял ангарский боксер Никита Клецко, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Дмитрий Сафонов из Черемхово выиграл бронзовую награду в весовой категории свыше 80 кг. По итогам соревнований наши спортсмены были включены в резервный состав сборной команды России. Их пригласили на сборы, которые с 8 января следующего года начнутся в Адлере.

Никита тренируется в спортивной школе олимпийского резерва «Ангара» у Юрия Моглиценко, а Дмитрий занимается боксом в детско-юношеской спортивной школе в Черемхово у Ивана Сафонова.

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