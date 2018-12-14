Иркутян приглашают обсудить фильм про Александра Вампилова «Облепиховое лето»

14 Дек. 03:33 2018-12-14T03:33:29+03:00

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В библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского, в отделе краеведения, 19 декабря пройдет встреча-обсуждение. На повестке дня фильм режиссера Виктора Алферова «Облепиховое лето». Это первое игровое кино о нашем знаменитом земляке, драматурге Александре Вампилове.

- Приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении, - говорят в библиотеке. - Будут показаны фрагменты кинокартины «Облепиховое лето».

На встречу приглашены директор Центра Александра Вампилова Галина Анатольевна Солуянова, руководитель литературно-драматургической части театра кукол «Аистенок» Ирина Гладких, театральный критик, член Союза журналистов России, руководитель литературно-драматургической части Театра юного зрителя им. А. Вампилова Лора Альбертовна Тирон, кандидат филологических наук, научный сотрудник музея В. Г. Распутина Валентина Яковлевна Иванова, кандидат филологических наук, старший преподаватель Иркутского филиала ВГИКа Наталья Михайловна Кузнецова, а также театральный критик Светлана Григорьевна Жартун.

Картина «Облепиховое лето» вышла на большие экраны 15 ноября этого года. Фильм Виктора Алферова рассказывает о последних годах жизни известного писателя. Съемки проходили в Иркутске и на Байкале. Сам исполнитель главной роли Андрей Мерзликин еще во время съемок в Иркутске признавался, что не сразу решился сыграть великого драматурга.

- Переживал, что не похож, но команда настояла, и я им за это благодарен, - рассказал тогда журналистам актер. - Я подумал: «Что я буду кокетничать, жизнь редко дает возможность прикоснуться к великому писателю». Тем более, что это один из моих любимых. Вампилов – это Гагарин в драматургии, не я придумал это сравнение, но считаю его верным, он придумал новую драматургию, показывать настоящую жизнь в театре.

Встреча будет интересна тем, кто уже посмотрел «Облепиховое лето», а также тем, кто хочет больше узнать о нашем сибирском гении. Начало в 15.00, вход по читательскому билету.

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