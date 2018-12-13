2018-12-13T17:55:23+03:00
Общество

Спасибо за счастливое детство: ангарчане высмеяли новую детскую площадку в соцсетях

Жители Ангарска уже успели сравнить ее с тренировочной полосой спецназа
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Спасибо за счастливое детство: ангарчане высмеяли новую детскую площадку в соцсетях. Фото: Живой Ангарск.Спасибо за счастливое детство: ангарчане высмеяли новую детскую площадку в соцсетях. Фото: Живой Ангарск.
Изменить размер текста:

Детская площадка в одном из дворов Ангарска стала предметом обсуждения пользователей социальных сетей. Некоторые предпочли свести все в шутку, а кто-то даже осудил жителей двора за то что они не проконтролировали рабочих.

Детская площадка до демонтажа скамейки. Фото: Живой Ангарск.

Детская площадка до демонтажа скамейки. Фото: Живой Ангарск.

Забавные казусы при строительстве детских площадок не редкость, так аналогичный случай произошел во дворе дома №2 в 22 микрорайоне Ангарска. Строители установили скамейку прямо напротив горки и взрослых не очень смутило как именно дети будут скатываться с нее.

Некоторые ангарчане уже успели окрестить такую детсткую площадку тренировочной полосой препятствий спецназа. А кто-то посчитал это хитрым планом стоматологии расположенной неподалеку. Но были и те, кто не увидел в этом ничего смешного.

- Мы тщательно контролировали строительство площадки в нашем дворе, - поделился анонимный ангарчанин. - Так что, если хотите жить в красивом, уютном и безопасном дворе не ленитесь принять участие, это же ваш двор.

Детская площадка после демонтажа скамейки. Фото: Живой Ангарск.

Детская площадка после демонтажа скамейки. Фото: Живой Ангарск.

Любоваться новоявленной достопримечательностью пришлось недолго. Виновники обсуждения все таки прислушались к мнению жителей дома и пользователей соцсетей. Спустя некоторое время скамейку все же переместили, оставив на ее месте развороченную землю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына