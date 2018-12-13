Спасибо за счастливое детство: ангарчане высмеяли новую детскую площадку в соцсетях

СЕГОДНЯ 17:55 2018-12-13T17:55:23+03:00

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Детская площадка в одном из дворов Ангарска стала предметом обсуждения пользователей социальных сетей. Некоторые предпочли свести все в шутку, а кто-то даже осудил жителей двора за то что они не проконтролировали рабочих.

Детская площадка до демонтажа скамейки. Фото: Живой Ангарск.

Забавные казусы при строительстве детских площадок не редкость, так аналогичный случай произошел во дворе дома №2 в 22 микрорайоне Ангарска. Строители установили скамейку прямо напротив горки и взрослых не очень смутило как именно дети будут скатываться с нее.

Некоторые ангарчане уже успели окрестить такую детсткую площадку тренировочной полосой препятствий спецназа. А кто-то посчитал это хитрым планом стоматологии расположенной неподалеку. Но были и те, кто не увидел в этом ничего смешного.

- Мы тщательно контролировали строительство площадки в нашем дворе, - поделился анонимный ангарчанин. - Так что, если хотите жить в красивом, уютном и безопасном дворе не ленитесь принять участие, это же ваш двор.

Детская площадка после демонтажа скамейки. Фото: Живой Ангарск.

Любоваться новоявленной достопримечательностью пришлось недолго. Виновники обсуждения все таки прислушались к мнению жителей дома и пользователей соцсетей. Спустя некоторое время скамейку все же переместили, оставив на ее месте развороченную землю.