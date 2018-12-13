Спасибо за счастливое детство: ангарчане высмеяли новую детскую площадку в соцсетях
Детская площадка в одном из дворов Ангарска стала предметом обсуждения пользователей социальных сетей. Некоторые предпочли свести все в шутку, а кто-то даже осудил жителей двора за то что они не проконтролировали рабочих.
Детская площадка до демонтажа скамейки. Фото: Живой Ангарск.
Забавные казусы при строительстве детских площадок не редкость, так аналогичный случай произошел во дворе дома №2 в 22 микрорайоне Ангарска. Строители установили скамейку прямо напротив горки и взрослых не очень смутило как именно дети будут скатываться с нее.
Некоторые ангарчане уже успели окрестить такую детсткую площадку тренировочной полосой препятствий спецназа. А кто-то посчитал это хитрым планом стоматологии расположенной неподалеку. Но были и те, кто не увидел в этом ничего смешного.
- Мы тщательно контролировали строительство площадки в нашем дворе, - поделился анонимный ангарчанин. - Так что, если хотите жить в красивом, уютном и безопасном дворе не ленитесь принять участие, это же ваш двор.
Детская площадка после демонтажа скамейки. Фото: Живой Ангарск.
Любоваться новоявленной достопримечательностью пришлось недолго. Виновники обсуждения все таки прислушались к мнению жителей дома и пользователей соцсетей. Спустя некоторое время скамейку все же переместили, оставив на ее месте развороченную землю.