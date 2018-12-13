2018-12-13T19:19:50+03:00
Спорт

Опять поражение: ХК «Ермак» дома проиграл челябинскому «Челмету»

Ангарчане продолжают находиться на дне турнирной таблице ВХЛ
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Опять поражение: ХК «Ермак» дома проиграл челябинскому «Челмету». Фото: Татьяна ГЛЮК.Опять поражение: ХК «Ермак» дома проиграл челябинскому «Челмету». Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты ангарского «Ермака» вновь проиграли. В очередном домашнем матче Высшей хоккейной лиги «оранжевые» уступили челябинскому «Челмету» со счетом 1:4.

В первом периоде ангарские болельщики заброшенных шайб так и не увидели. При этом больше бросков по воротам нанесли хозяева льда. Провалили хоккеисты «Ермака» начало второго отрезка, когда пропустили две шайбы подряд от челябинцев Леонида Лавриненко и Максима Кориневского. Увеличили разрыв гости с Урала в дебюте заключительного периода, забросив третью шайбу. И только после этого «оранжевым» удалось размочить счет усилиями Артема Воробьева. Но сравнять счет нашей дружине гости не дали, вместо этого они добавили нам четвертую шайбу.

Следующий матч «Ермак», который продолжает находиться на дне турнирной таблице, проведет 15 декабря. На своем льду ангарчане скрестят клюшки с командой «Зауралье» из Кургана.

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