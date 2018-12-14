2018-12-14T04:00:16+03:00
Спорт

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе: у спортсменов Иркутской области 26 медалей

На турнире встретились спортсмены двух стран
Ирина РЮТИНА
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Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе: у спортсменов Иркутской области 26 медалейВсероссийские соревнования по греко-римской борьбе: у спортсменов Иркутской области 26 медалейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Чите накануне завершились XXVIII всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР Виктора Александровича Зверева. Побороться за медали приехали 180 спортсменов из Иркутской, Сахалинской, Новосибирской областей, Забайкальского, Хабаровского, Приморского краев, республики Якутия, а также из Китая. Соревнования проводились в двух возрастных группах.

- По результатам турнира среди юношей 2002-2003 годов рождения борцы Приангарья выиграли восемь медалей, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Золотые медали завоевали Вадим Степанов в весовой категория 71 кг, Андрей Третьяков в весе 92 кг и Владимир Маслов - 110 кг. Серебряными призерами стали Иннокентий Смирнов и Артем Дрожилов. Бронзовые медали – у Артема Шакурова, Анатолия Киргизова и Амира Апраксина.

Среди юношей 2004-2005 годов рождения спортсмены Иркутской области завоевали 18 наград. По результатам соревнований победу одержали Давид Фрунзе, Игорь Клешнин, Алан Тотров, Павел Уколов и Владимир Зудов. Обладателями серебряных медалей стали Лев Тищенко, Витуш Нигосян, Роман Аршанов, Кирилл Куприянов, Александр Бородин, Роман Секундов и Иван Борисов. Бронзовыми призерами стали Роман Пучинский, Александр Сухих, Самвел Исраелян и Николай Тарбеев, Кирилл Иванов, Дмитрий Клочков.

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