2018-12-14T04:36:26+03:00
Происшествия

Ангарчанин украл километр рельсов в Иркутской области

За что получил два года лишения свободы условно
Ирина РЮТИНА
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Ангарчанин украл километр рельсов в Иркутской областиАнгарчанин украл километр рельсов в Иркутской областиФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Два года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года получил 58-летний ангарчанин за кражу более километра железнодорожных рельсов.

- Общая стоимость рельсов составила 809 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Ангарского городского суда. - Согласно материалам уголовного дела, в июле 2018 года мужчина с целью совершения преступления ввел в заблуждение своих знакомых о том, что демонтаж рельсов будет осуществляться правомерно. Последние, не осознавая противоправности действий злоумышленника, оказывали ему помощь по очистке подъездных путей.

Однако, горе-воришек заметил сторож охранного агентства, который осуществлял обход территории. Ситуация со стороны выглядит довольно комичной, товарищи срезали рельсы, которые принадлежат исправительной колонии. Злоумышленнику было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Мужчина признал свою вину, вернул похищенное и помогал раскрытию преступления. Суд смягчился. Как итог: два года лишения свободы. Условно.

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