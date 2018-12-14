2018-12-14T13:37:17+03:00
Общество

Делали закладки: банду наркосбытчиков осудили в Иркутской области

Их приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Делали закладки: банду наркосбытчиков осудили в Иркутской области.Делали закладки: банду наркосбытчиков осудили в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Канал сбыта наркотиков перекрыли в Братском районе. Пять местных жителей отравляли родной город Вихоревка в Иркутской области. Накануне им огласили приговор.

Полицейские получили сигнал о том, что в городе появились новые барыги. Выйти на их след было непросто, они продавали свой товар через Интернет и передавали его покупателям через закладки, которые заранее создали по всему городу. Задержанию предшествовала кропотливая оперативная работа, когда улик было собрано достаточно, торговцев смертью поймали.

- При обыске у них изъяли партию наркотиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – А также более сотни сим-карт и десятки сотовых.

Суд, изучив многочисленные доказательства и протоколы допросов, признал всех пятерых участников банды виновными в сбыте наркотиков. Они получили от 5 до 6 лет колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наркодилер из Иркутской области отсидит в тюрьме более 10 лет. В его квартире нашли более 1 килограмма наркотиков и боеприпасы к нарезному оружию. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына