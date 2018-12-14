Делали закладки: банду наркосбытчиков осудили в Иркутской области

14 Дек. 06:19 2018-12-14T13:37:17+03:00

Их приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима

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Канал сбыта наркотиков перекрыли в Братском районе. Пять местных жителей отравляли родной город Вихоревка в Иркутской области. Накануне им огласили приговор.

Полицейские получили сигнал о том, что в городе появились новые барыги. Выйти на их след было непросто, они продавали свой товар через Интернет и передавали его покупателям через закладки, которые заранее создали по всему городу. Задержанию предшествовала кропотливая оперативная работа, когда улик было собрано достаточно, торговцев смертью поймали.

- При обыске у них изъяли партию наркотиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – А также более сотни сим-карт и десятки сотовых.

Суд, изучив многочисленные доказательства и протоколы допросов, признал всех пятерых участников банды виновными в сбыте наркотиков. Они получили от 5 до 6 лет колонии строгого режима.

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