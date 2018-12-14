Занял 3 млн, а вернуть придется 5: ангарчанина отправят под суд за долги

14 Дек. 06:46 2018-12-14T07:26:16+03:00

Занял 3 млн, а вернуть придется 5: ангарчанина вновь отправят под суд за долги. Фото: Дмитрий ЗАНДАНОВ

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В Ангарске местная жительница заняла знакомому 3, 7 миллиона рублей. Но в назначенный срок деньги ей так и не вернули. Вернуть деньги через суд не получилось, должник проигнорировал его решение. Теперь на него возбуждено уголовное дело.

Долг платежом красен. Житель Ангарска на своей шкуре испытал вековую народную мудрость. Заняв 3, 7 миллиона рублей, он не смог вовремя вернуть долг, теперь ему придется выплачивать и проценты. А их за это время набежало уже больше миллиона рублей!

- В службу приставов поступило судебное решение, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. – Должник был лично ознакомлен с исполнительным листом, однако проигнорировал все предупреждения.

Приставу не оставалось ничего, кроме как написать рапорт в полицию. Дознаватель возбудил на нерадивого ангарчанина уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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