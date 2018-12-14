2018-12-14T07:26:16+03:00
Общество

Занял 3 млн, а вернуть придется 5: ангарчанина отправят под суд за долги

За злостное уклонение от погашения долга возбуждено уголовное дело
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Занял 3 млн, а вернуть придется 5: ангарчанина вновь отправят под суд за долги.Занял 3 млн, а вернуть придется 5: ангарчанина вновь отправят под суд за долги.Фото: Дмитрий ЗАНДАНОВ
Изменить размер текста:

В Ангарске местная жительница заняла знакомому 3, 7 миллиона рублей. Но в назначенный срок деньги ей так и не вернули. Вернуть деньги через суд не получилось, должник проигнорировал его решение. Теперь на него возбуждено уголовное дело.

Долг платежом красен. Житель Ангарска на своей шкуре испытал вековую народную мудрость. Заняв 3, 7 миллиона рублей, он не смог вовремя вернуть долг, теперь ему придется выплачивать и проценты. А их за это время набежало уже больше миллиона рублей!

- В службу приставов поступило судебное решение, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. – Должник был лично ознакомлен с исполнительным листом, однако проигнорировал все предупреждения.

Приставу не оставалось ничего, кроме как написать рапорт в полицию. Дознаватель возбудил на нерадивого ангарчанина уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьника из Ангарска наградили медалью «За мужество в спасении». Юноша из Иркутска также получил благодарственное письмо. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына