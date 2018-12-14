Почти полмиллиона рублей отсудил иркутянин за бракованный автомобиль

СЕГОДНЯ 07:25 2018-12-14T07:25:28+03:00

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Непрекращающиеся поломки нового автомобиля омрачили радость покупки жителю Иркутска. Мужчина приобрел «Lada Granta» в одном из местных дилерских центров. За справедливостью он обратился в суд.

В апреле 2015 года иркутянин приобрел отечественный автомобиль «Lada Granta», за новую машину ему пришлось заплатить 431 800 рублей. Однако вскоре произошла первая поломка, за ней еще одна и еще. Огорченный бесконечным ремонтом рулевого механизма, автовладелец пожаловался дилеру. Он попросил расторгнуть договор и вернуть деньги, но получил отказ.

- Ответчик заявил, что неисправности возникли из-за того, что истец нарушал правила эксплуатации, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. – Автомобиль использовался в качестве учебного на грунтовом тренировочном полигоне.

Изучив результаты независимой экспертизы, судья принял сторону иркутянина. Произвольное срабатывание тепловой защиты носит производственный характер. Договор купли-продажи был расторгнут, дилера обязали выплатить стоимость автомобиля и компенсировать расходы на экспертизу и судебные издержки.