2018-12-14T08:04:00+03:00
Общество

Турфирму оштрафовали в Иркутске, она работала с китайским гидом не имевшим лицензии

Нарушение трудового права обошлось в 125 тысяч рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Турфирму оштрафовали в Иркутске, она работала с китайским гидом не имевшим лицензии.Турфирму оштрафовали в Иркутске, она работала с китайским гидом не имевшим лицензии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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К административной ответственности привлечена туристическая компания сотрудничавшая с 24-летним гражданином Китая. Иностранец, работавший гидом на территории Иркутской области, не имея на это разрешения.

Иркутская область и Байкал являются популярным направлением отдыха не только россиян, но и китайских туристов. Чтобы избежать сложностей перевода, не редко привлекаются китайские гиды, устраивающие экскурсии для соотечественников.

В феврале 2018 года туристический оператор из Иркутска нанял одного из них для своих туров. Но сделал это с нарушениями трудового права. Молодой человек не имел трудовой лицензии.

- После рассмотрения материалов административного дела было вынесен приговор, - сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. – Туристическая компания оштрафована на 125 000 тысяч рублей.

Суд учел все обстоятельства и принял решение не приостанавливать деятельность туроператора за малозначительностью нарушения.

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