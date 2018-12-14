Начальник почтового отделения присвоил себе деньги пенсионеров в Иркутской области

14 Дек. 10:16 2018-12-14T10:16:39+03:00

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Социальные выплаты предназначались в качестве компенсации расходов на покупку дров. Однако пожилые люди не увидели ни рубля из этих денег. Начальник почтового местного почтового отделения украл у односельчан 300 тысяч рублей.

На территории где зимой температура зачастую опускается ниже -40, вопрос отопления стоит особенно остро. И не у всех пенсионеров хватает средств, чтобы запастись дровам на зиму. Для таких граждан предусмотрены специальные выплаты, чтобы компенсировать расходы на топливо. Жители отдаленного северного села Преображенка в Катангском районе лишились своих денег из-за жадности начальника почтового отделения.

- Было принято решение взыскать с «Почты России» 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. – Кировский районный суд удовлетворил исковое требование.

Однако почтальоны с таким решением не согласились и обжаловали вердикт. В повторном рассмотрении дела, Иркутский областной суд также поддержал прокуратуру.