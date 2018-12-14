2018-12-14T12:40:08+03:00
Общество

Иркутские «Непоседы» собрали коллекцию наград на международном конкурсе в Санкт-Петербурге

В активе наших юных артистов несколько призовых мест
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутские «Непоседы» собрали коллекцию наград на международном конкурсе в Санкт-ПетербургеИркутские «Непоседы» собрали коллекцию наград на международном конкурсе в Санкт-Петербурге
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Свою большую коллекцию наград пополнили юные артисты из иркутского ансамбля «Непоседы». Воспитанники «Дома детского творчества №3» завоевали целую россыпь призов в III международном конкурсе детского и юношеского творчества «Роза Ветров», который со 2 по 6 декабря прошел в Санкт-Петербурге. Наш коллектив выступил сразу в трех номинациях: хореография, эстрадный танец и ансамбль.

- Для многих наших участников, это было первое серьезное выступление, - рассказывает руководитель ансамбля Людмила Полиновская. - Но дебютанты легко справились с волнением и выступили очень достойно. В нашем активе сразу несколько призовых мест. Лауреатами III премии стали девочки в возрастной категории до 8 лет, II премия досталась артисткам 9-11 лет и 12-14 лет.

Кроме участия в конкурсе, ребятам из «Непосед», которые впервые оказались в Северной столице, предоставилась возможность не только показать свои таланты, но и посетить главные достопримечательности Санкт-Петербурга. Их сводили на экскурсию в Петропавловскую крепость, Эрмитаж, Павловский и Екатерининский дворцы, Собор Воскресения Христова на Крови (храм Спаса на Крови), Казанский собор и мемориальный комплекс Пискарёвского кладбища.

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