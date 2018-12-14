2018-12-14T13:41:02+03:00
Общество

Подружки-карманницы задержаны за серию краж в Иркутске

Обе подозреваемые уже были ранее судимы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Подружки-карманницы задержаны за серию краж в Иркутске.Подружки-карманницы задержаны за серию краж в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Уличные воры грабили невнимательных жителей Иркутска. Не боясь быть пойманными, они совершали преступления даже в людных местах. Накануне их удалось поймать.

Полицейские вышли на след двух любительниц поживиться за чужой счет. Две женщины 34-х и 40-ка лет промышляли карманными кражами в областном центре. Одной из жертв воровок стала посетительница поликлиники, стоявшая возле регистратуры. За день до этого, аналогичный случай произошел в торговом комплексе на улице Дзержинского. У продавца одного из бутиков похитили дневную выручку в 14 тысяч рублей. Вторую женщину удалось задержать с поличным. Она была поймана во время кражи гаджета.

- Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Обе подозреваемые уже были ранее судимы по этой статье.

Полицейские подозревают подруг как минимум в восьми эпизодах.

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