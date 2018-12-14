14 Дек. 14:37 2018-12-14T14:37:13+03:00

На один час остановится движение по Култукскому тракту 15 декабря. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Работы будут проходить на участке с 57-го по 60-ый километр

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Внимание, водители! Для всех видов транспорта перекроют движение по Култукскому тракту в Шелеховском районе. Ограничение начнет действовать с 9.00 до 10.00 15 декабря.

- Движение ограничат для проведения буро взрывных работ, - сообщили в пресс-службе Упрдор. – Работы будут проходить на участке с 57-го по 60-ый километр.

Учтите это при составлении маршрута движения.

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