2018-12-14T14:37:13+03:00
Общество

На один час остановится движение по Култукскому тракту 15 декабря

Работы будут проходить на участке с 57-го по 60-ый километр
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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На один час остановится движение по Култукскому тракту 15 декабря.На один час остановится движение по Култукскому тракту 15 декабря.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, водители! Для всех видов транспорта перекроют движение по Култукскому тракту в Шелеховском районе. Ограничение начнет действовать с 9.00 до 10.00 15 декабря.

- Движение ограничат для проведения буро взрывных работ, - сообщили в пресс-службе Упрдор. – Работы будут проходить на участке с 57-го по 60-ый километр.

Учтите это при составлении маршрута движения.

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