На один час остановится движение по Култукскому тракту 15 декабря
Внимание, водители! Для всех видов транспорта перекроют движение по Култукскому тракту в Шелеховском районе. Ограничение начнет действовать с 9.00 до 10.00 15 декабря.
- Движение ограничат для проведения буро взрывных работ, - сообщили в пресс-службе Упрдор. – Работы будут проходить на участке с 57-го по 60-ый километр.
Учтите это при составлении маршрута движения.
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