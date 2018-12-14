Производителей контрафактного моторного масла задержали в Иркутске
Преступникам удалось создать широкую сеть распространения на территории Иркутской области и республики Бурятия. Масла для автомобилей, разлитые в Иркутске выдавали за продукт известных мировых брендов.
Склад поддельной продукции. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте.
В офисах и складах принадлежащих мошенникам полицейские провели обыски. Были обнаружены и изъяты около 3 тонн поддельного моторного масла и более 100 канистр с готовым продуктом. Так же были найдены фальшивые маркировочные наклейки и документы.
- Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и незаконном использовании чужих товарных знаков, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте. – Сыщики продолжают устанавливать всех возможных участников сбыта контрафактной продукции.
Полицейские выясняют где именно производилось масло и кто был организатором незаконного бизнеса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подружки-карманницы задержаны за серию краж в Иркутске. Обе подозреваемые уже были ранее судимы. Подробнее.