2018-12-14T15:28:26+03:00
Общество

Производителей контрафактного моторного масла задержали в Иркутске

Сыщики продолжают устанавливать всех возможных участников сбыта
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Производителей контрафактных моторных масел задержали в Иркутске. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте.Производителей контрафактных моторных масел задержали в Иркутске. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте.
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Преступникам удалось создать широкую сеть распространения на территории Иркутской области и республики Бурятия. Масла для автомобилей, разлитые в Иркутске выдавали за продукт известных мировых брендов.

Склад поддельной продукции. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте.

Склад поддельной продукции. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте.

В офисах и складах принадлежащих мошенникам полицейские провели обыски. Были обнаружены и изъяты около 3 тонн поддельного моторного масла и более 100 канистр с готовым продуктом. Так же были найдены фальшивые маркировочные наклейки и документы.

- Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и незаконном использовании чужих товарных знаков, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте. – Сыщики продолжают устанавливать всех возможных участников сбыта контрафактной продукции.

Полицейские выясняют где именно производилось масло и кто был организатором незаконного бизнеса.

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