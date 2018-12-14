В Бурятии сын пытал отца раскаленным утюгом

14 Дек. 16:08 2018-12-14T16:08:02+03:00

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В Бурятии осудили местного жителя. Он пытал раскаленным утюгом собственного отца. На суде мужчина признался, что он припомнил родителю старые обиды.

- В течение шести лет отец болел – почти не слышал, передвигался по дому при помощи трости, не мог сам себя обслуживать, - рассказали в пресс-службе Джидинского районного суда. – За ним ухаживала супруга. Однако в тот день она ушла из дома.

Сын же вернулся в состоянии алкогольного опьянения и набросился на отца с утюгом. Также он нанес ему множество ударом.

На допросе он признался, что вспыхнули старые обиды: отец раньше часто обижал и избивал его, употреблял спиртные напитки.

Суд приговорил мужчину к двум годам шести месяцам отбывания наказания в исправительной колонии. Кроме того, он возместит семье ущерб, потраченный на лечение пожилого человека – 149 тысяч рублей.