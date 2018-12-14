2018-12-14T17:12:38+03:00
Общество

Иркутянка простила и спасла от судимости женщину, которая пыталась обмануть ее через «Одноклассники»

Это произошло после того как та вернула ей все украденные деньги
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Иркутянка простила и спасла от судимости женщину, которая пыталась обмануть ее через «Одноклассники».Иркутянка простила и спасла от судимости женщину, которая пыталась обмануть ее через «Одноклассники».Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Аферисты не перестают обманывать наивных жителей Иркутской области. На очередную уловку попалась пользовательница социальной сети «Одноклассники» из Иркутска.

Схема, которую придумала жительница Ленинского района областного центра, была довольно проста. Для реализации своего корыстного плана ей было достаточно интернета и телефона. Она создала страницу «Вещи на заказ», где предлагала купить различные вещи и аксессуары. Одной из потенциальных покупательниц стала другая иркутянка, которой приглянулись товары по доступной цене.

- Жертва обмана перевела предоплату за несуществующий товар, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. – Получив деньги, аферистка перестала выходить на связь.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Но в суда оно было прекращено. Обманутая иркутянка, простила начинающую аферистку и написала заявление о примирении сторон после того как та вернула ей все украденные деньги.

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