СЕГОДНЯ 06:14 2018-12-15T06:19:44+03:00

Последний рейс с застрявшими российскими туристами из Китая «ИрАэро» направит в Москву вместо Хабаровска. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Заканчивается эвакуация туристов туроператора «Жемчужная река» застрявших на китайском острове Хайнань. Турфирма задолжавшая перевозчикам за перевозку своих клиентов сделала заложниками ситуации около 1500 россиян.

В авикомпании было принято решение об изменении последнего рейса из Хайкоу от Челябинска до Москвы, вместо Хабаровска. Ранее перевозчик уже вернул в страну отдахающих из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга.

- Маршрут полета был изменен из-за проблем с подтверждением Ростуризмом условий перевозки туристов, - сообщили в пресс-службе «ИрАэро». – Ожидание в аэропорту Хайкоу пассажиров летящих в Челябинск было невозможным.

Авиакомпания также сообщли о том, что выполнила ранее достигнутые соглашения с Росавиацией. Все необходимые эвакуационные рейсы с российскими туристами были совершены.

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