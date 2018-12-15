В аэропорту Братска появится зона «duty free»

15 Дек. 07:39 2018-12-15T07:48:41+03:00

Пассажирам будут доступны товары по ценам без учета таможенных сборов

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В Иркутской области будут действовать две зоны беспошлинной торговли. Решение об это приняло Правительство России. К уже действовавшей зоне «duty free» в аэропорту Иркутска, добился и аэропорт города Братска.

Постановление Правительства было опубликовано 14 декабря на официальном сайте органа власти. Теперь пассижирам прибывающим в город или вылетающим из Братска будут доступны товары по ценам без учета таможенных пошлин.

- Допускается беспошлинная реализация товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, - сообщили в правительстве России. - Продажа будет осуществляться через магазины беспошлинной торговли.

Помимо Братска и Иркутска в список пограничных пунктов пропуска с бесполшинной торговлей вошли еще 75 аэропортов, 38 морских и три речных порта.

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