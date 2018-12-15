«Байкал-Энергия» на домашнем льду разгромила кировскую «Родину» со счетом 7:2

СЕГОДНЯ 10:50 2018-12-15T11:02:51+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» одержали третью подряд домашнюю победу. На своем льду бело-синие разгромили «Родину» из Кирова со счетом 7:2.

Иркутяне могли открыть счет в матче уже в самом начале матча. На 2 минуте встречи наша команда заработала 12-метровый удар, а соперники на 10 минут получили удаление за подножку. Однако вратарь гостей парировал удар Евгения Волгужева. Несмотря на то, что хозяева льда устроили настоящий штурм ворот «Родины», кировские хоккеисты выстояли и первыми открыли счет на 18-ой минуте матча, это сделал Егор Шицко. Спустя четыре минуты счет стал равным, с передачи Евгения Шадрина отличился Владислав Кузнецов. До перерыва команды еще по разу обменялись забитыми мячами.

В начале второго отрезка матча Евгений Волгужев еще дважды вскрыл оборону соперника и поразил гостевые ворота на 63-ей и 66-ой минуте. От такого удара хоккеисты «Родины» уже не оправились и заработали еще два удаления. В концовке матча игроки «Байкал-Энергии» уже полностью контролировали ход игры, прижав гостей к воротам. И это дало результат, мяч трижды оказался в сетке. На последних минутах окончательный счет установил Владислав Кузнецов, он и Евгений Волгужев оформили хет-трики.

Следующий матч наша дружина проведет дома, 18 декабря. На льду стадиона «Труд» иркутяне скрестят клюшки с ульяновской «Волгой».