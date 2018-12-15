2018-12-15T13:27:59+03:00
Общество

После капитального ремонта иркутский дворец бракосочетания откроется 18 декабря

В обновленном здании впервые в области будет действовать система электронной очереди
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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После капитального ремонта иркутский дворец бракосочетания откроется 18 декабря. Большой зал регистраций. Фото: официальная группа Иркутского дворца бракосочетания.После капитального ремонта иркутский дворец бракосочетания откроется 18 декабря. Большой зал регистраций. Фото: официальная группа Иркутского дворца бракосочетания.
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Завершились последние подготовительные работы перед открытием отреставрированного здания дворца бракосочетаний в Иркутске. Торжественное открытие состоится 18 декабря.

Здание, обслуживавшее в день более 1 тысячи человек ежедневно, находилось в предаварийном состоянии. Существовала угроза жизни работников ЗАГСа и молодеженов. В связи с этим здание было закрыто на капитальный ремонт. Первые молодожены уже вовсю готовятся расписаться в восстановленном здании.

- Обновлен не только фасад здания, - сообщили в пресс-службе органа записи актов гражданского состояния. – Изменили внутреннюю отделку помещений, для этого использовались современные дизайнерские и технические решения.

Это не единственные изменения. В иркутском загсе впервые в области будет действовать система электронной очереди, которая упростит процесс регистрации.

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