После капитального ремонта иркутский дворец бракосочетания откроется 18 декабря
Завершились последние подготовительные работы перед открытием отреставрированного здания дворца бракосочетаний в Иркутске. Торжественное открытие состоится 18 декабря.
Здание, обслуживавшее в день более 1 тысячи человек ежедневно, находилось в предаварийном состоянии. Существовала угроза жизни работников ЗАГСа и молодеженов. В связи с этим здание было закрыто на капитальный ремонт. Первые молодожены уже вовсю готовятся расписаться в восстановленном здании.
- Обновлен не только фасад здания, - сообщили в пресс-службе органа записи актов гражданского состояния. – Изменили внутреннюю отделку помещений, для этого использовались современные дизайнерские и технические решения.
Это не единственные изменения. В иркутском загсе впервые в области будет действовать система электронной очереди, которая упростит процесс регистрации.
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