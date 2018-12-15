2018-12-15T14:31:16+03:00
Общество

Пропала без вести: молодая мать с годовалым ребенком пропала в Бурятии

Девушка поехала в гости к матери, с тех пор ее местонахождение неизвестно
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пропала без вести: молодая мать с годовалым ребенком пропала в Бурятии. Анастасия Лазарева. Фото: пресс-служба ГУ МВД по республике Бурятия.Пропала без вести: молодая мать с годовалым ребенком пропала в Бурятии. Анастасия Лазарева. Фото: пресс-служба ГУ МВД по республике Бурятия.
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Полицейские и волонтеры Бурятии разыскивают 21-летнюю Анастасию Лазареву. Она вместе с годовалой дочкой выехала из села Ильинка в Бурятии, чтобы навестить свою мать в поселке Кижинга. Девушка добралась до Улан-Удэ, где ее следы теряются.

Молодая девушка вышла из своего дома в селе Ильинка с ребенком днем 14 декабря, что отправится к своей матери в поселок Кижинга, расположенный на расстоянии 250 км.

- Она села в маршрутный автобус до Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике Бурятия. - Где ее последний раз видели в районе остановки «Элеватор».

Сыщики сообщили приметы пропавшей девушки: европейская внешность, рост около 170 см, зеленый длинный пуховик, черные штаны, высокие черные сапоги. Ее дочь была одета в: розовый комбинезон, желтая шапка.

Всех кто распологает информацией о местонахождении Анастасии Лазаревой и ее ребенка, либо видел их, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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