Бурятскому кукольному театру «Ульгэр» вручили всероссийскую премию за лучшую постановку русской классики

СЕГОДНЯ 16:27 2018-12-15T16:27:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении бурятского театра «Ульгэр» специальной премией Правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Она была учереждена в ноябре 2018 года и проводилась впервые.

За право быть первыми лауреатами почетной премии боролись театральные труппы со всей страны. Каждый регион представил в министрество культуры своих номинантов. По итогам строго отбора жюри выбрали трех лучших. В их числе оказался и театр кукол «Ульгэр» из Улан-Удэ, который представил постановку по произведению Александра Пушкина «Руслан и Людмила».

- Конкурс будет ежегодным, - сообщает пресс-служба министрества культры РФ. – Три лучших постановки будут награждаться специальным призом, дипломом лауреата и денежной премией в 3 миллиона рублей.

Помимо улан-удэнцев победителями стали артисты представляющие театры Новосибирска и Ставрополя.