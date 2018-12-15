2018-12-15T16:27:21+03:00
Общество

Бурятскому кукольному театру «Ульгэр» вручили всероссийскую премию за лучшую постановку русской классики

Помимо улан-удэнцев победителями стали артисты из Новосибирска и Ставрополя
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Бурятскому кукольному театру «Ульгэр» вручили всероссийскую премию за лучшую постановку русской классики. Сертификат победителя. Фото: официальная группа театра кукол «Ульгэр».Бурятскому кукольному театру «Ульгэр» вручили всероссийскую премию за лучшую постановку русской классики. Сертификат победителя. Фото: официальная группа театра кукол «Ульгэр».
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении бурятского театра «Ульгэр» специальной премией Правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Она была учереждена в ноябре 2018 года и проводилась впервые.

За право быть первыми лауреатами почетной премии боролись театральные труппы со всей страны. Каждый регион представил в министрество культуры своих номинантов. По итогам строго отбора жюри выбрали трех лучших. В их числе оказался и театр кукол «Ульгэр» из Улан-Удэ, который представил постановку по произведению Александра Пушкина «Руслан и Людмила».

- Конкурс будет ежегодным, - сообщает пресс-служба министрества культры РФ. – Три лучших постановки будут награждаться специальным призом, дипломом лауреата и денежной премией в 3 миллиона рублей.

Помимо улан-удэнцев победителями стали артисты представляющие театры Новосибирска и Ставрополя.

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