ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду с минимальным счетом проиграл «Зауралью»

СЕГОДНЯ 19:10 2018-12-15T19:10:52+03:00

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Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели очередное поражение в Высшей хоккейной лиге. На своем льду «оранжевые» уступили «Зауралью» из Кургана со счетом 2:3.

Серьезную заявку на победу гости сделали еще в первом периоде, забросив в ворота ангарчан две шайбы. Отличились Артем Гарифулин и Иван Исаев. Наши хоккеисты ответить на это точным броском не смогли. Во втором отрезке хоккеисты из Кургана забросили третью шайбу. И только после этого наши парни сумели размочить счет. Точный бросок нанес Анатолий Раенко. Совсем близко подобрались к гостям хозяева в третьем периоде, когда все тот же Анатолий Раенко во второй раз зажег красный свет за воротами «Зауралья». Но сравнять счет «Ермак» так и не сумел.

Теперь «оранжевые», которые продолжают замыкать турнирную таблицу ВХЛ, отправляются в Китай. 24 декабря ангарская дружина сыграет в Пекине с клубом «КРС-ОЭРДЖИ»