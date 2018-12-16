Туристы стали чаще посещать Иркутскую область зимой

СЕГОДНЯ 04:33 2018-12-16T04:33:54+03:00

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Количество туристов, которые предпочитают отдыхать зимой в Иркутской области, выросло в два раза. В 2018 году в нашем регионе уже побывали 45 тысяч человек, это больше, чем в прошлом году за это же время в два раза.

- Всего прошлой зимой в регионе побывали 315 тысяч человек, что на 8% больше, чем в 2017 году, - сообщила руководитель агентства по туризму региона Екатерина Сливина.

Конечно, гостей привлекает зимний заснеженный Байкал. И те развлечения, которые предлагают гостям у нас. Например, в Листвянке состоялся Большой Байкальский квест, в Байкальске начал работу курорт «Гора Соболиная». А 22 декабря в Слюдянке будут праздновать день рождение Деда Мороза. Байкальский Дед Мороз пообещал, что программа будет насыщенная и интересная. Игры, хороводы, собачьи упряжки и конкурсы – лишь ее малая часть.

Еще нас ждет Зимниада, международный турнир по подледной рыбалке и другое.

Более 15 мероприятий пройдут для жителей и гостей региона в Байкальске. В Листавянке построят традиционный ледовый городок - пространство на льду будет представлено в виде солнечной системы с планетами и созвездиями. Каток, к примеру, будет в виде солнца. Открытие байкальской вселенной запланировано на 23 февраля.