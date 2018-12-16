2018-12-16T06:31:25+03:00
Общество

До Иркутска не довезли больше 800 килограммов бельгийских яблок

Санкционную продукцию уничтожили
Ольга БУЕВА
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До Иркутска не довезли больше 800 килограммов бельгийских яблокДо Иркутска не довезли больше 800 килограммов бельгийских яблокФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Яблоки, которые везли в Иркутск, уничтожили в Курганской области. Во время контрольно-надзорных мероприятий на трассе «Иртыш» сотрудники ГИБДД вместе с представителями Россельхознадзора региона остановили автомобиль. На месте досмотра выяснилось, что на фуре перевозят фрукты из Москвы в Иркутск. Причем в немалом количестве.

- В фуре обнаружили 838 килограммов яблок, - сообщает пресс-служба ведомства. - Согласно наклейкам на яблоках, производителем является Бельгия.

Однако с соответствии с указом президента РФ «О применении отдельных специальных экономически мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» этот товар запрещен к ввозу в нашу страну. То есть фрукты являются санкционными.

Поэтому специалисты управления Россельхознадзора по Курганской области вместе с сотрудниками Тюменской таможни уничтожили партию запрещенных яблок.

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