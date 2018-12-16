СЕГОДНЯ 08:31 2018-12-16T08:31:14+03:00

Байкал вошел в пятерку достопримечательностей в 2018 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ежегодно его посещают более двух миллионов туристов

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Байкал вошел в пятерку достопримечательностей России в 2018 году. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Не удивительно, ведь озеро пользуется огромной популярностью – на него приезжают и летом, и осенью.

По данным аналитиков, ежегодно Байкал посещают более двух миллионов туристов.

В пятерку также вошли Красная площадь в Москве, Петергоф в Санкт-Петербурге, Казанский кремль в Казани и Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде Московской области.

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