Байкал вошел в пятерку достопримечательностей в 2018 году
Байкал вошел в пятерку достопримечательностей России в 2018 году. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
Не удивительно, ведь озеро пользуется огромной популярностью – на него приезжают и летом, и осенью.
По данным аналитиков, ежегодно Байкал посещают более двух миллионов туристов.
В пятерку также вошли Красная площадь в Москве, Петергоф в Санкт-Петербурге, Казанский кремль в Казани и Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде Московской области.
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