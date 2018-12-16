Спортсмен из Иркутска Алексей Рудевич начал забег по трассе «Таврида» в Крыму

СЕГОДНЯ 10:58 2018-12-16T10:58:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Ультрамарафонец Алексей Рудевич из Иркутска начал забег по новой трассе "Таврида" в Крыму.

За два дня спортсмен планирует преодолеть около 190 километров от Керчи до Симферополя. Это расстояние он покорит за два дня. По сообщениям СМИ, забег будет состоять из нескольких этапов примерно по 25 километров каждый. В промежутках марафонец будет несколько минут отдыхать и разминаться. Финиш забега состоится в понедельник в районе самой большой транспортной развязки трассы "Таврида" недалеко от села Трудовое под Симферополем.

- Летом я был в Севастополе, в Херсонесе, много узнал о его истории, - рассказывает спортсмен. - А по дороге из аэропорта видел трассу "Таврида". Уже тогда у меня эта идея начала зреть.

С собой в дорогу иркутянин взял набор питания из бананов, мандаринов, фиников и несколько бутылок воды.

Профессионально заниматься бегом он начал в 2015 году. Сейчас в копилке спортсмена уже около двух десятков полумарафонских и марафонских забегов. Пожелаем иркутянину удачи!