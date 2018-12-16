2018-12-18T09:51:28+03:00
Спорт

Спортсмен из Иркутска Алексей Рудевич начал забег по трассе «Таврида» в Крыму

Он преодолеет 190 километров от Керчи до Симферополя
Ольга БУЕВА
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Спортсмен из Иркутска Алексей Рудевич начал забег по трассе «Таврида» в Крыму. Фото: архив героев публикации.Спортсмен из Иркутска Алексей Рудевич начал забег по трассе «Таврида» в Крыму. Фото: архив героев публикации.
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Ультрамарафонец Алексей Рудевич из Иркутска начал забег по новой трассе "Таврида" в Крыму.

За два дня спортсмен пробежит около 190 километров от Керчи до Симферополя. Это расстояние он преодолеет за два дня. По сообщениям СМИ, марафонец будет бежать по 25 километров каждый день. В промежутках - несколько минут отдыхать и делать необходимые физические упражнения. Финиш забега 17 декабря в понедельник в районе самой большой транспортной развязки трассы "Таврида" недалеко от села Трудовое под Симферополем.

- Летом я был в Севастополе, в Херсонесе, - рассказывает спортсмен. - А по дороге из аэропорта видел трассу "Таврида". Тогда у меня появилась идея преодолеть этот путь.

С собой в дорогу иркутянин взял небольшой запас из бананов, мандаринов, фиников и воду. Надо сказать, что бегом наш земляк занимается не первый год. За его плечами - ни одна марафонская дистанция.

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