2018-12-16T16:06:04+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: днем 17 декабря в городе -10

По области – снег, метели
Ирина РЮТИНА
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Прогноз погоды в Иркутске: днем в городе -10Прогноз погоды в Иркутске: днем в городе -10Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 17 декабря переменная облачность, небольшой снег. Ветер дует западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11,-13, днём уличные термометры покажут -8,-10 градусов.

Для жителей северных районов Иркутской области прогноз синоптиков неблагоприятный: 17 декабря днем там ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 12-17 м/с, снег, слабые метели.

- В Приангарье переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура ночью -10,-15, при прояснении -20,-25, в северных и верхнеленских районах -20,-25, местами -30,-35, днём -8,-13, местами -18,-23 градуса.

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