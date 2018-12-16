2018-12-16T18:02:14+03:00
Спорт

БК «Иркут» проиграл клубу «Химки-Подмосковье»

Игра закончилась со счетом 68:76
Ольга БУЕВА
Поделиться:
БК «Иркут» проиграл «Химкам-Подмосковье»БК «Иркут» проиграл «Химкам-Подмосковье»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Баскетбольный клуб «Иркут» в выездном матче чемпионата Суперлиги-1 15 декабря проиграл БК «Химки-Подмосковье» со счетом 68:76,

- Первая десятиминутка завершилась в пользу иркутян – 16:20, - сообщают на сайте клуба. - Во втором отрезке все изменилось, за 3,5 минуты хозяева смогли выйти вперед на семь очков. При счете 37:27 игрок команды «Химки - Подмосковье» повредил кольцо, наступила техническая пауза, которая продолжалась чуть больше 10 минут.

- К сожалению, на протяжении заключительной десятиминутки «Иркут» так и остался в роли догоняющего, - говорится в сообщении.

По итогам матча иркутяне остались на 15-м месте в турнирной таблице. Следующий матч «Иркут» проведет на родном поле - на площадке дворца спорта «Труд» 24 декабря против БК «Новосибирск», занимающим пятую строчку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына