БК «Иркут» проиграл клубу «Химки-Подмосковье»

16 Дек. 16:20 2018-12-16T18:02:14+03:00

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Баскетбольный клуб «Иркут» в выездном матче чемпионата Суперлиги-1 15 декабря проиграл БК «Химки-Подмосковье» со счетом 68:76,

- Первая десятиминутка завершилась в пользу иркутян – 16:20, - сообщают на сайте клуба. - Во втором отрезке все изменилось, за 3,5 минуты хозяева смогли выйти вперед на семь очков. При счете 37:27 игрок команды «Химки - Подмосковье» повредил кольцо, наступила техническая пауза, которая продолжалась чуть больше 10 минут.

- К сожалению, на протяжении заключительной десятиминутки «Иркут» так и остался в роли догоняющего, - говорится в сообщении.

По итогам матча иркутяне остались на 15-м месте в турнирной таблице. Следующий матч «Иркут» проведет на родном поле - на площадке дворца спорта «Труд» 24 декабря против БК «Новосибирск», занимающим пятую строчку.