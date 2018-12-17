17 Дек. 03:37 2018-12-17T03:38:46+03:00

В иркутской «Молчановке» покажут оперу с Анной Нетребко в главной роли. Фото: Иркутская библиотека им.И.И. Молчанова-Сибирского

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В Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского 23 декабря пройдет просмотр оперы Джузеппе Верди «Аида». Показ состоится в виртуальном концертном зале.

Премьера постановки состоялась на Зальцбургском фестивале в 2017 году. Режиссер – иранская художница Ирин Нешат. Участвует Венский филармонический оркестр под руководством дирижера Риккардо Мути. Партию Аиды исполняет народная артистка России Анна Нетребко.

- Действие происходит в Египте во времена владычества фараонов, - сообщает пресс-служба библиотеки. - На сцене идет повествование о несчастной любви предводителя египетских войск Радамеса и рабыни Аиды –дочери эфиопского царя, с войсками которого сражаются египтяне.

Напомним, виртуальный концертный зал в Молчановке открыли в прошлом месяце. Для него купили специальную акустическую систему, которая обеспечит высокое качество и чистоту звука.

Начало в 15.00. Вход по читательскому билету.