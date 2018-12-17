2018-12-17T04:42:30+03:00
Общество

Национальный календарь событий: в голосовании участвуют три проекта из Иркутской области

Помоги региону привлечь туристов
Ирина РЮТИНА
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Наш Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения в 2018 году 22 декабря. Фото: архив Деда Мороза.Наш Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения в 2018 году 22 декабря. Фото: архив Деда Мороза.
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«Зимниада», «День рождения Байкальского Деда Мороза» и фестиваль деревянных скульптур «Лукоморье» вошли в список для голосования на лучшее туристическое событие. На сайте Национального календаря событий выбирают ТОП 200. По итогу составят план-календарь для туристов, куда обязательно нужно съездить в следующем году. Голосование не требует специальной регистрации, учитываются лайки через соцсети.

Кстати, пока выбирают событие 2019, на одно из мероприятий, представленных в конкурсе от Иркутской области, еще можно успеть и в этом году. Это День рождения Байкальского Деда Мороза. Оно пройдет 22 декабря в Слюдянке. Где именно отметит праздник сказочный волшебник и какие приготовил развлечения, читайте здесь.

Что касается «Зимниады», впервые она прошла в Приангарье в 2003 году. И с каждым разом набирает обороты. Все больше людей из разных стран приезжают принять в ней участие. Тут вам и подледный лов, и всевозможные марафоны, концерты и многое другое. Подробное расписание «Зимниады» в 2019 году найдете здесь.

Если же вы еще не успели оценить шедевры из дерева на фестивале «Лукоморье», сделать это вы сможете только в мае 2019.

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