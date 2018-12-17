Дзюдоистка из Братска Ирина Долгова завоевала бронзовую медаль на международном турнире «Мастерс» в Китае

СЕГОДНЯ 07:17 2018-12-17T07:17:24+03:00

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Еще одна награда в коллекции дзюдоистки из Братска Ирины Долговой. 23-летняя сибирячка завоевала бронзовую медаль на международном турнире «Мастерс», который 16 декабря завершился в Китае.

- Ирина Долгова выступала в категории до 48 килограммов, - сообщили в пресс-службе федерации дзюдо России. - В четвертьфинале она уступила сопернице из Косово Красничи. Затем братчанка выиграла у израильтянки Ришони, а в малом финале, технично зацепив, победила спортсменку из Монголии Мунхбат.

Кстати, этот год для Ирины Долговой сложился удачно. В апреле, она впервые в карьере выиграла чемпионат Европы, который проходил в Израиле.

Напомним, что в 2016 году Ирина Долгова выступила на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но попасть в число призеров ей тогда не удалось. В 1/8 финала братчанка уступила одной из самых знаменитых дзюдоисток мира аргентинке Пауле Парето.

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