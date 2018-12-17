2018-12-17T07:30:27+03:00
Общество

Житель Иркутска остался без света по ошибке коммунальщиков

Ему принесли извинения и возместили убытки
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Житель Иркутска остался без света по ошибке коммунальщиков.Житель Иркутска остался без света по ошибке коммунальщиков.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Без предупреждения отключили электроснабжение за долги, а потом взяли плату за восстановление подачи электричества. Иркутянин из-за ошибки работников управляющей компании остался без света.

Коммунальщики регулярно напоминают о том, как важно регулярно оплачивать счета и не накапливать долги за обслуживание квартиры. Однако жителю одного из многоквартирных домов Октябрьского района Иркутска не помогло и это. Несмотря на то, что он не имел задолженностей, управляющая компания отключила ему свет. За помощью он обратился в прокуратуру.

- По обращению потерпевшего была проведена проверка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. – Потребитель предоставил квитанции о своевременной оплате, подтвердив отсутствие долга.

Кроме того прокурор выяснил, что отключение произошло без какого-либо уведомления. Невнимательные коммунальщики уже принесли свои извинения клиенту, а также возместили все потраченные деньги.

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