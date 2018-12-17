Фан-сектор «Байкал-Энергии» определил лучших журналистов года: в двух номинациях победили корреспонденты «Комсомолки»

СЕГОДНЯ 08:15 2018-12-17T08:20:21+03:00

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Если в прошлом сезоне болельщики иркутской «Байкал-Энергии» из фан-сектора «Ф.С.Б-Э.» голосовали за лучшего игрока любимой команды и даже приготовили для него специальный приз, то по итогам календарного года, креативные фанаты решили провести неофициальное голосование среди спортивных журналистов Иркутска. И даже придумали для этого несколько номинаций. В двух из них лучшими болельщики признали корреспондентов «Комсомольской правды» в Иркутске.

Итак, лучшей радиоведущей стала неизменная ведущая программы «Все хОКкей» на радио «Комсомольская правда» на 91,5 FM Наталья Кравченко, а лучшим журналистом пишущем о хоккее не от спортивного издания, по мнению болельщиков стал корреспондент «Комсомолки» Андрей Синьков.

Добавим, что лучшим спортивным журналистом по версии «Ф.С.Б-Э.» признана Ника Песчинская, премию "взгляд изнутри", за освещение жизни хоккеистов «Байкал-Энергии» получил Алексей Шапенков. Номинация "Прорыв года" досталась Анне Поповой. Ну а лучшими фотографами фанаты считают Татьяну Глюк, Кирилла Шипицына и Юрия Назырова.

- Мы благодарим лучших репортёров и корреспондентов СМИ в этом году, - пишут болельщики из фан-сектора на своей страничке в соцсети. – Благодаря вам о нашем любимом виде спорта и о нашей команде слышат люди, благодаря фото и видео освещению мы оставляем незабываемые моменты навсегда в памяти и можем их просмотреть через много лет! Вы делаете очень трудную работу, но именно благодаря вам о «Байкал-Энергии» слышат и будут слышать.